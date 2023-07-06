Спецназ ВС РФ уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом «Ланцет» в ходе СВО

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Бойцы спецназа ВС РФ группировки «Запад» уничтожили самоходную ракетную установку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении с помощью барражирующего снаряда «Ланцет», сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Он добавил, что экипажи вертолетов Ми-28 и К-52 совместно с штурмовиками Су-25 группировки нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны украинской армии.

В ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения в районе населенного пункта Лозовая барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная пушка противника 2С5 «Гиацинт-С», — сказал он.

Военкор Александр Коц ранее опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Российские силы нанесли удары по технике противника на Южно-Донецком направлении.

Накануне в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. Атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».

3 июля также появилось видео того, как бойцы подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ.