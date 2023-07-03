Уничтожение «Ланцетами» техники ВСУ попало на видео Спецназ ВС РФ уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления под Херсоном

Фото: МО РФ

Бойцы подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ, рассказал РИА Новости командир подразделения. Он отметил, что украинские отряды также понесли потери в живой силе.

Силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника. Она была приготовлена для атаки наших позиций. После обнаружения было принято решение нанести поражение комплексом «Ланцет». В результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе, — сказал военный.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что украинская станция связи Starlink была уничтожена российскими артиллеристами под Артемовском. Также в данном районе был ликвидирован пункт управления дронами.

Глава армейской пресс-службы добавил, что Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы ВСУ у населенного пункта Беховка в Артемовском районе ДНР. В попытке прорыва участвовали порядка 30 бойцов 77-й аэромобильной бригады украинских сил, их поддерживали четыре танка и три БМП.

В результате были уничтожены два танка и два БМП, дальнейшее продвижение группы было сорвано, отметил Астафьев.