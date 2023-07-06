В результате взрывов во Львове пострадали четыре человека

В результате взрывов во Львове пострадали четыре человека, сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram. По его сведениям, один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мэр отметил, что количество пострадавших увеличивается.

6 июля во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО.

Глава местной облгосадминистрации Максим Козицкий позже сообщил, что во Львовской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ночью 6 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. До этого сообщалось, что тревогу объявляли в 13 регионах страны.

5 июля в Киеве в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв, сообщили в Нацполиции Украины. Глава МВД Игорь Клименко написал в Telegram-канале, что, по предварительно данным, мужчина, которого доставили на заседание, подорвал неустановленное устройство. Имя и фамилию подсудимого он не назвал. Сейчас на месте работают оперативники, следователи, взрывотехники, кинологи.