Украинские власти стали вывозить имущество предприятий Харьковской области

Фото: AP/TASS

Украинские власти стали вывозить имущество предприятий Харьковской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. Он также отметил, что жителей региона принуждают к эвакуации.

Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах, — сказал Ганчев.

Генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой ранее заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Также за время контрнаступления уничтожена треть бронетехники ВСУ.

Он добавил, что на фоне потерь солдаты ВСУ саботируют приказы командования, сдаются в плен, чтобы не идти в наступление. Таков показатель морально-психологического состояния украинских военных, считает Липовой.

По его мнению, ВСУ перейдут к другим вариантам ведения боевых действий — диверсиям, рейдам РДГ. Противник должен показать Западу, что у него сохранился наступательный потенциал, уверен Липовой. От украинцев требуют решительных действий, которых они показать не могут в течение месяца, подчеркнул генерал.