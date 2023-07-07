Европейская страна решила отправить Украине вертолеты Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер страны Петр Фиала, передает РИА Новости. Также Прага отправит Киеву авиасимуляторы для обучения пилотов для F-16. По его словам, Чехия продолжит активно помогать Украине во всех областях, включая оборонную.

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы, — сказал Фиала.

Президент Чехии Петр Павел отмечал, что с 24 февраля 2022 года Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств противовоздушной обороны. Кроме того, Киев получил от Праги 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, а также 380 тысяч артиллерийских снарядов.

Относительно военного конфликта Павел выразил мнение, что единственным решением является победа Украины. Он также отметил важность переговоров о вступлении Киева в НАТО сразу после завершения боевых действий.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Праге обвинил Россию в том, что Киев может столкнуться с трудностями при получении приглашения в НАТО. По его мнению, некоторые государства могут проявлять осторожность или даже опасаться России.