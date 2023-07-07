Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО Зеленский: Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха ряда стран перед Россией

Фото: president.gov.ua

Киев может столкнуться с трудностями при получении приглашения в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге, запись которой транслировал телеканал «Рада». По его мнению, некоторые государства могут быть проявлять осторожность или даже опасаться России.

Что может быть идеальным для нас – чтобы нас пригласили (в НАТО), какая формулировка может быть в приглашении – само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях, — отметил Зеленский.

Президент Украины также упомянул, что в ходе диалога с президентом Чехии Петром Павелом они затронули темы, связанных с укреплением обороны Украины, сотрудничеством между двумя странами на различных уровнях и поддержкой Чехией мирных инициатив, таких как «формула мира».

Ранее на встрече в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует быстрее интегрировать Украину в Альянс, возможно, приняв ее в условиях нераспространения на нее 5-й статьи Устава НАТО, которая гарантирует защиту всем странам, входящим в блок НАТО. В поддержку такого варианта приема в Альянс выступают Вашингтон и Берлин.