Котенок рассказал о тяжелых боях в Клещеевке: о чем пишут военкоры 5 июля Что происходит в Клещеевке на самом деле

Фото: Министерство обороны РФ

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Ситуация в поселке Клещеевка под Артемовском (Бахмутом) стала темой дня у российских военных корреспондентов и блогеров. Александр Сладков сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт, его коллеги эту информацию опровергли. Минобороны обстановку в Клещеевке официально не комментировало, но источник в командовании Южной группировки войск сообщил, что атака отбита. Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский оценил потери украинских подразделений на Южно-Донецком направлении. Что пишут военкоры 5 июля — в материале NEWS.ru

Александр Сладков: «Мы оставили Клещеевку»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил об отходе подразделений ВС РФ в районе поселка Клещеевка, который расположен к югу от Артемовска.

«Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут — буду рад. Если все так — это плохо. Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни слова дурного не могу сказать про наших ребят, которые отошли. По моим данным, это опять снарядная диета. Рад буду ошибаться», — написал Сладков.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин опроверг данные о переходе села Клещеевка под контроль Вооруженных сил Украины.

Впоследствии Сладков назвал ошибочной информацию о потере населенного пункта. По словам журналиста, его ввел в заблуждение один из источников. Военкор извинился и пообещал лично убедиться в сложившейся на этом участке обстановке.

Анна Долгарева: «Опровергаю потерю Клещеевки вместе с военными»

Военкор Анна Долгарева опровергла информацию о потере Клещеевки. Она заявила, что весь день провела в расположении бригады, которая обороняет этот поселок.

«Я была весь день на позициях 4-й бригады, которая контролирует этот посёлок, и опровергаю факт потери населенного пункта вместе с военными. Про некий ключевой укреп западнее Клещеевки тоже никто не в курсе», — написала Долгарева.

Фото: Министерство обороны РФ

Даниил Безсонов: «Противник атакует Клещеевку с нескольких сторон»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на источники с мест также опроверг сообщение Сладкова об отходе из Клещеевки. Он подчеркнул, что за поселок идут тяжелые бои.

«Клещеевка наша. Четвёртые сутки противник активно атакует наши позиции с нескольких сторон. С интенсивностью примерно 20 атак в сутки, но ничего не получается и ВСУ несут потери», — подчеркнул Безсонов.

Репортер Руденко: «Контратака на Клещеевку отражена»

Репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что ВС РФ удержали позиции в районе поселка Клещеевка после контратаки ВСУ.

«Сегодня пресечена попытка контратаки ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка под Артемовском в ДНР. Силами авиации и артиллерии южной группировки идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено», — подчеркнул Руденко.

«Архангел Спецназа»: «В Клещеевке идут тяжелые бои»

Telegram-канал «Архангел Спецназа» со ссылкой на участников боевых действий подтвердил тяжелые бои в районе Клещеевки.

«Информация от наших бойцов с Клещеевки: ВСУ предпринимают попытки штурмов, накидывают минометом, любые действия наступательные с их стороны отбиваем артиллерией, пока удается, бои идут тяжелые», — уточняют авторы.

Фото: Министерство обороны РФ

Юрий Подоляка: «Потеря Клещеевки открывает дорогу на Артемовск»

Военный аналитик Юрий Подоляка назвал возможную потерю Клещеевки угрозой для всего Артемовска.

«Успех ВСУ в Клещеевке, особенно если им удастся выбить наши части с позиций северо-западнее города, позволяет противнику начать операцию по взятию недавно освобожденного Артемовска — который в связи с проблемами ВСУ на южном фронте выглядит самым досягаемым призом летней кампании», — считает Подоляка.

Юрий Котенок: «Идут бои за позиции на сопках у Клещеевки»

Военный аналитик Юрий Котенок подтверждает атаки ВСУ на позиции российских войск на господствующих высотах в районе Клещеевки. По мнению специалиста, украинские войска стремятся выровнять фронт на этом участке.

«Противник проявляет активность на этом участке фронта, пытаясь выровнять фронт, выдавив наши войска на флангах от Бахмута. Идет „рубилово“ за позиции на сопках у города, что позволит взять его под плотный огневой контроль», — отмечает Котенок.

Фото: Министерство обороны РФ

Александр Коц: «Украинцев отправляют на убой ради испытания западного оружия»

Военный корреспондент КП Александр Коц прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который назвал страну лучшим полигоном для военной промышленности всего мира.

«Я бы обратил внимание на это высказывание даже не солдат ВСУ, а их жен и матерей — ваших мужиков отправляют на убой в рамках испытаний западного оружия. Об этом официально заявлено главой вашего Минобороны», — подчеркнул Коц.

По поводу ситуации в Клещеевке Коц подчеркнул, что наибольшее значение для обороны Артемовска имеют высоты, расположенные рядом с поселком. Контроль над высотами позволил бы ВСУ взять под огневой контроль весь город.

«Не так важна сама по себе Клещеевка, которая под нашим контролем сейчас, как важны высоты у этого населенного пункта. Вот их нельзя противнику отдавать ни при каких условиях», — подчеркнул военкор.

Александр Ходаковский: «Если бьёмся, не бежим — противник издыхает»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что потери ВСУ на его участке достигают 40%.

«Две бригады ВСУ, которые с начала контрнаступления торпедировали наш участок, выводят на восполнение. В одной из них осталось не более 40% личного состава. Восполнять, конечно, будут теми, кого отловили на улицах. Вот цена контрнаступления и результат нашего трудного упорства. Да, нам тоже достаётся, но срабатывает то, о чем я говорил: если бьёмся, не бежим — противник издыхает», — подчеркнул Ходаковский.

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