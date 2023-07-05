В ДНР опровергли данные о переходе Клещеевки под контроль ВСУ Гагин: село Клещеевка находится под контролем российских войск

Фото: Министерство обороны РФ

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин опроверг данные о переходе села Клещеевка под контроль Вооруженных сил Украины. Он пояснил в эфире Первого канала, что украинские военные пытаются взять одну из господствующих высот над Артемовском, с которой можно контролировать часть территории города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем нашим сил, а информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦИПсО [украинский Центр информационно-психологических операций] разгоняет, — сказал он.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц ранее сообщил, что Клещеевка по-прежнему остается под контролем России. По его словам, важен не столько сам населенный пункт, сколько высоты, которые ни при каких условиях нельзя отдавать противнику.

При этом военный корреспондент Александр Сладков заявил, что группировка российских войск оставила Клещеевку. По его информации, ВС РФ могли отойти с одного из флангов Артемовска из-за нехватки боеприпасов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в свою очередь сообщил, что в Клещеевке идут тяжелые бои, населенный пункт по-прежнему находится по контролем ВС РФ.

Ранее стало известно, что российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько из диверсионного подразделения «Кракен». Боец рассказал, что оказался в плену, когда вместе с однополчанами шел в наступление из населенного пункта Часов Яр.