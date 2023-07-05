Жесточайшие удары по школе, больнице и детсаду: как ВСУ атакуют РФ 5 июля ВСУ нанесли удар по Макеевке. В Валуйках ранена женщина. На Сахалине предотвращена диверсия

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Губернатор Курской области Роман Старовойт 5 июля сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано 12 прилетов. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ «нанесли ожесточенный удар» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. Что использовали ВСУ для удара по Макеевке, кто пострадал при атаке на белгородский город Валуйки и как ФСБ предотвратила теракт на Сахалине — в материале NEWS.ru.

ВСУ нанесли «ожесточенный удар» по Макеевке в ДНР

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки ВСУ в Макеевке пострадали минимум 25 человек. По его словам, среди них двое маленьких детей. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.

«Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки... На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что были повреждены несколько жилых зданий, а также больница, школа и детский сад. Позже мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил о гибели 62-летнего мужчины в результате обстрела города со стороны ВСУ. По его словам, в момент атаки тот находился у себя дома. Число пострадавших увеличилось до 41 человека, уточнил позднее Ключаров в эфире телеканала «Россия-24». Телеканал «360» предположил, что ВСУ нанесли удар по Макеевке из американских установок РСЗО HIMARS.

Пушилин отметил, что в результате обстрелов со стороны противника также погибли два человека в Петровском районе Донецка.

В Курской области под обстрел ВСУ попала школа

Роман Старовойт в Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района, всего было 12 прилетов. Глава Курской области добавил, что пострадавших в результате атаки нет, но сильные повреждения получила школа № 2.

«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа № 2», — отметил Старовойт.

По его словам, восстановление поврежденных зданий начнется в ближайшее время, кроме того, власти субъекта помогут владельцам пострадавшего жилого дома.

Жительницу Валуек ранило осколками в грудь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что с утра 5 июля ВСУ обстреливали город Валуйки минимум в течение часа. Глава региона отметил, что в регионе также сработала российская ПВО, «но есть разрушения на земле».

По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул Гладков, но сильные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход.

Фото: t.me/vvgladkov

«Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО „Град“ были выпущены по частному жилому сектору. Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Гладков.

Позже Гладков уточнил, что, по предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях и ЛЭП, оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.

Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось

Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек, сообщили в среду ТАСС в экстренных службах.

«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 134 пострадавших.

ФСБ предотвратили теракт на Сахалине

ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате на Сахалине, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС). На данный момент задержан россиянин, который является сторонником ВСУ.

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — говорится в публикации.

В ФСБ отметили, что по месту проживания подозреваемого «изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины».

В Екатеринбурге задержали уроженца Украины по делу о госизмене

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и пограничники задержали уроженца Украины, пытавшегося пересечь границу. Мужчину подозревают в оказании финансовой помощи ВСУ.

Фото: ФСБ РФ

Согласно материалам дела, 39-летний мужчина во время проведения военной операции на Украине переводил деньги на счет, который использовался для сбора средств в поддержку ВСУ. По данным силовиков, он также «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ».

Задержанному предъявлено обвинение в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина арестован.



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