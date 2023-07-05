Военэксперт объяснил стратегическое значение Клещеевки под Артемовском Военэксперт Матвийчук заявил, что ВСУ планируют через Клещеевку нанести удар по Артемовску

Фото: Министерство обороны Украины

Военэксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru раскрыл стратегическое значение Клещеевки в ДНР. Он предположил, что ВСУ пытаются нанести удар через данный населенный пункт по Артемовску. По его словам, украинским военным не удастся вытеснить из Клещеевки подразделения ВС РФ.

Думаю, ВСУ пытаются нанести сходящиеся удары по Артемовску через Клещеевку, планируя потеснить гарнизон ВС РФ. Артемовск важен наличием шоссейных и железных дорог, позволяющих подвозить боеприпасы, маневрировать технике. ВСУ давно пытаются туда войти, наши ребята вышвыривают их оттуда. У ВСУ живой силы достаточно, думаю, 40–50 тысяч есть. Другая проблема — нет тяжелой техники, вроде в Европе обещали поставить танки. Клещеевку отстоим, — заявил Матвийчук.

По его мнению, ВС РФ заминировали и контролируют все подходы к Клещеевке, так как населенный пункт может располагаться на первой линии российской обороны.

Предположу, что Клещеевка находится на переднем фланге обороны российской армии. Идут противоречивые сообщения. Такое движение всегда присутствует во время любых боевых действий. ВСУ пройдут 500 метров и сразу вопят о взятии Клещеевки. Скорее всего, ВС РФ занимают господствующие высоты, заминировали и взяли под прицел все подступы к Клещеевке. Все находится под прицелом нашей армии, — добавил Матвийчук.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин опроверг данные о переходе села Клещеевка под контроль Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что украинские военные пытаются сражаться за одну из господствующих высот над Артемовском, с которой можно контролировать часть территории города.