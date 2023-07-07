В США рассказали, зачем хотят передать Украине кассетные боеприпасы NYT: США хотят перекрыть дефицит снарядов на Украине кассетными боеприпасами

Фото: Army Staff Sgt. Adeline Witherspoon

155-мм пушка М777

США хотят перекрыть дефицит снарядов на Украине кассетными боеприпасами, сообщила газета The New York Times. По данным издания, поставка кассетных боеприпасов может стать «временной мерой» до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

Американские чиновники заявили, что они ожидают, что передача кассетных боеприпасов будет временной мерой, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не станет отправлять Украине кассетные боеприпасы. Она объяснила решение тем, что ФРГ остается членом Конвенции по кассетным боеприпасам, предусматривающей запрет на их использование, производство и передачу.

Военэксперт Александр Перенджиев считает, что передача кассетных бомб говорит о проигрышной психологии Запада. По его мнению, Белый дом тем самым признает, что ВСУ проигрывают на поле боя. Он также отмечает, что это свидетельствует о неистовой злобе к России. Нежелание же Германии поставлять такие боеприпасы может объясняться возможностью их использования против самой Германии.