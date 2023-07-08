Политолог рассказал, повлияет ли выдача «азовцев» на отношения РФ и Турции Турецкий политолог Дюрре: выдача командиров «Азова» не испортит отношения Анкары и Москвы

Фото: zelenskiy_official/t.me

Денис Прокопенко, Владимир Зеленский

Турецкий политолог Икбаль Дюрре в комментарии NEWS.ru предположил, что возвращение из Турции на Украину пятерых командиров полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не повлияет на отношения между Анкарой и Москвой. Он отмечает, что отношения между РФ и Турцией все равно остаются более важными для республики.

Думаю, что к этому надо относиться спокойно. И Эрдоган, и все в Турции понимают, что отношения с Россией важнее. И такие шаги Анкары в пользу Украины были, есть и будут. Он держит баланс между Западом и Россией, не вводит санкции, сохраняет все проекты с Россией — это важнее всего для России, Эрдоган это прекрасно понимает, — говорит Дюрре.

Также политолог предположил, что в перспективе Турция как-то компенсирует этот поступок перед Россией.

Возможно, Эрдоган это компенсирует как-то поступком в отношении России, о котором мы пока не знаем, — говорит эксперт.

8 июля украинский президент Зеленский рассказал о возвращении на Украину пятерых командиров полка «Азов». Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.