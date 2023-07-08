Армагеддон Медведева и Псаки: как РФ реагирует на кассетные бомбы для Киева

Фото: US Army

США передут Украине кассетные боеприпасы — они войдут в новый пакет помощи, заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ предположил, что Вашингтон в лице президента США Джо Байдена хочет устроить ядерную катастрофу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не поверила обещаниям главы Минобороны Украины Алексею Резникову не использовать данный вид оружия против гражданских построек.

Белый дом назвал причину поставок Украине кассетных боеприпасов

Вашингтон поставит Украине кассетные боеприпасы под письменные гарантии Киева свести к минимуму риски для гражданского населения, заявил Салливан в ходе брифинга. Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что передача данного вида оружия станет «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN отметил, что согласился с рекомендациями Минобороны США организовать временные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, пока Пентагон не нарастит производство 155-мм снарядов.

«Я в конце концов принял рекомендацию министерства обороны — не постоянно, а на этот переходный период, до момента, когда у нас будет больше вооружений и боеприпасов 155-миллиметрового калибра для передачи украинцам, предоставить им что-то с очень низким процентом отказа», — добавил Байден.

Политик подчеркнул, что данное решение было трудным.

Медведев не исключил ядерного Армагеддона из-за решения Байдена

Поставки кассетных боеприпасов Киеву от Пентагона могут означать, что президент США Джо Байден хочет устроить ядерную катастрофу, предположил в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев. Экс-президент РФ не исключил, что лидер США страдает от деменции, и назвал его «сонным маразматиком». Российский политик добавил, что так же считает бывший руководитель США Дональд Трамп и многие американцы.

«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», — пишет Медведев.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза в публикации отметил, что за отказом Байдена гарантировать президенту России Владимиру Путину невступление Украины в НАТО последовал «позорный побег» из Афганистана.

«Потом, чтобы скрыть позор, [Байден] разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны», — заключил политик.

В предыдущий раз Медведев назвал Байдена маразматиком 9 июня. Тогда он ответил на критику СВО американским президентом и отметил, что ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских «благодетелей».

Захарова процитировала прошлогодние слова Псаки о кассетных бомбах

Захарова в связи с решением США о поставках ВСУ кассетных боеприпасов напомнила, что еще недавно американские власти считали их применение военным преступлением. Дипломат сопроводила пост в своем Telegram-канале видеозаписью пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.

«Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждем выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер», — написала Захарова.

В посольстве России в США заговорили о мировой войне

Уровень американских провокаций «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС. Таким образом он отреагировал на решение Белого дома поставить Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной Конвенцией по данному типу оружия.

«С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает „поднимать ставки“ в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», — уверен Антонов.

Посол назвал поставки кассетных боеприпасов жестом отчаяния. Он считает, что США и Украина осознают свое бессилие и не хотят признавать собственные неудачи на фронте.

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал решение Байдена «чудовищным» и циничным

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что аргументация Белого Дома и Пентагона передачи Украине кассетных боеприпасов «зашкаливает по своей чудовищности, жестокости и цинизму».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Слуцкий

«Каков вывод? Соединенные Штаты готовы на все ради того, чтобы не допустить поражения марионеточной хунты Зеленского, а вместе с ним и всего коллективного Запада, бросившего в топку украинского конфликта миллиарды долларов. Вашингтон, как огня, боится победы России на Украине и, как следствие, окончательного падения своей гегемонии и однополярного мира», — добавил Слуцкий.

По его словам, действия администрации Байдена — «по сути, прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с Зеленским и некоторыми его европейскими „партнерами“».

Что обещали власти Украины по кассетным бомбам

Украинские войска применят американские кассетные боеприпасы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины», заявил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он подчеркнул, что удары кассетными снарядами не будут наноситься по общепризнанным территориям России. Резников также заявил об использовании аналогичного оружия со стороны РФ.

«Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России», — добавил Резников.

Кроме этого он заявил, что кассетные боеприпасы не станут использовать в городской застройке, чтобы не подвергать мирных жителей опасности. По словам Резникова, снаряды будут применять только в местах сосредоточения российских военных.

Фото: US Army

Также военное руководство Украины планирует вести строгий учет боеприпасов и сообщать об их использовании партнерам. Территории, на которых применят снаряды, первыми будут разминированы после окончания военных действий, отметил Резников.

В Совфеде и МИД РФ не поверили Резникову

Словам Резникова о том, что поставляемые США кассетные снаряды не будут использоваться против гражданских объектов и мирных жителей, не стоит доверять, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, украинская верхушка и сейчас отдает приказы о нанесении ударов по объектам инфраструктуры в новых регионах РФ. Он выразил надежду на то, что все они в скором времени будут наказаны.

«Резникову нельзя верить абсолютно. И руководству Украины, все эти деятели не раз отметились русоненавистническими заявлениями и действиями. <...> ВСУ и сегодня наносят удары по гражданским объектам в ЛНР, ДНР, Запорожье. Вспомните, как они разбрасывали мины „Лепесток“. Уверен, что они все будут наказаны — Резников, [секретарь СНБО Алексей] Данилов, [советник главы офиса ОП Украины Михаил] Подоляк, [президент Украины Владимир] Зеленский, [начальник ГУР МО Кирилл] Буданов. <...> Никчемная, лживая верхушка», — сказал Цеков.

Говоря о «признанных территориях Украины», член Совфеда заявил, что большинство из них являются российскими, однако ранее их отдали под руководство Киева в надежде на то, что там будет проживать дружественный народ. Несмотря на это, за последние 30 лет Украина стала враждебной по отношению к России и оказалась под полным контролем Запада, утверждает сенатор.

Захарова в своем Telegram-канале также усомнилась в правдивости заявления Резникова о строгом учете кассетных боеприпасов и отчете об их применении перед Западом. По ее мнению, при нынешних киевских властях это нереально.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Она добавила, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей, подчеркнула Захарова.

В ООН выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

В ООН против поставок Киеву кассетных боеприпасов со стороны США, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости. Он призвал страны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.

«Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции. Так что он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов», — сказал Хак.

Можно ли защититься от кассетных снарядов на поле боя

От кассетных бомб на Украине российскую пехоту спасут полевые оборонительные укрепления «лисьи норы», рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Такое сооружение представляет собой углубление в стенке окопа, обращенное к противнику, куда может спрятаться боец. Таким образом, отмечает Суконкин, солдат защищается от того, что летит сверху.

Фото: МО Украины

«Любой накат из бревен в два-три слоя делает невозможным поражение личного состава. В боевой технике, в окопах, в «лисьих норах» людям кассетные боеприпасы не страшны. Даже под броней БМП и БТР они в безопасности. Все давно уже знают, как от них защититься», — сказал эксперт.

Суконкин добавил, что кассетные боеприпасы поражают только живую силу на открытом пространстве. Он выразил сомнение, что США передадут Украине снаряды для уничтожения бронированной техники.

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