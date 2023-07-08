Военэксперт назвал сооружения, спасающие пехоту от кассетных бомб Военэксперт Суконкин: от кассетных бомб пехоту спасут «лисьи норы»

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

От кассетных бомб на Украине российскую пехоту спасут полевые оборонительные укрепления «лисьи норы», рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Такое сооружение представляет собой углубление в стенке окопа, обращенное к противнику, куда может спрятаться боец. Таким образом, отмечает Суконкин, солдат защищается от того, что летит сверху.

Любой накат из бревен в два-три слоя делает невозможным поражение личного состава. В боевой технике, в окопах, в «лисьих норах» людям кассетные боеприпасы не страшны. Даже под броней БМП и БТР они в безопасности. Все давно уже знают, как от них защититься, — сказал эксперт.

Суконкин добавил, что кассетные боеприпасы поражают только живую силу на открытом пространстве. Он выразил сомнение, что США передадут Украине снаряды для уничтожения бронированной техники.

Кассетные боеприпасы Киев получит в рамках очередного пакета военной помощи от Вашингтона. Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. Каждый такой снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас имеет радиус поражения 10 метров. В зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может засыпать осколками территорию в три-четыре футбольных поля.