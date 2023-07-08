Сенатор призвал не верить обещаниям Резникова по кассетным бомбам Сенатор Цеков призвал не верить обещанию Резникова, что кассетные бомбы не ударят по гражданским

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резниковв

Словам министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что поставляемые Соединенными Штатами кассетные снаряды не будут использоваться против гражданских объектов и мирных жителей, не стоит доверять, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, украинская верхушка и сейчас отдает приказы о нанесении ударов по объектам инфраструктуры в новых регионах РФ. Он выразил надежду на то, что все они в скором времени будут наказаны.

Резникову нельзя верить абсолютно. И руководству Украины, все эти деятели не раз отметились русоненавистническими заявлениями и действиями. <...> ВСУ и сегодня наносят удары по гражданским объектам в ЛНР, ДНР, Запорожье. Вспомните, как они разбрасывали мины «Лепесток». Уверен, что они все будут наказаны — Резников, [секретарь СНБО Алексей] Данилов, [советник главы офиса ОП Украины Михаил] Подоляк, [президент Украины Владимир] Зеленский, [начальник ГУР МО Кирилл] Буданов. <...> Никчемная, лживая верхушка, — сказал Цеков.

Говоря о «признанных территориях Украины», член Совфеда заявил, что большинство из них являются российскими, однако ранее их отдали под руководство Киева в надежде на то, что там будет проживать дружественный народ. Несмотря на это, за последние 30 лет Украина стала враждебной по отношению к России, и оказалась под полным контролем Запада, утверждает сенатор.

Ранее Резников заявил, что украинские войска будут применять американские кассетные боеприпасы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины». Он подчеркнул, что удары кассетными снарядами не будут наноситься по общепризнанным территориям России. Резников также заявил об использовании аналогичного оружия со стороны РФ.

В пятницу, 7 июля, в Вашингтоне сообщили о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Украина предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения, а сама поставка, по его словам, станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.