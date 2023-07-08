Резников рассказал, как и где ВСУ будут применять кассетные боеприпасы Резников: ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только на Украине и против военных

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Министр обороны Украины Алексей Резников

Украинские войска будут применять американские кассетные боеприпасы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины», заявил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он подчеркнул, что удары кассетными снарядами не будут наноситься по общепризнанным территориям России. Резников также обвинил РФ в использовании аналогичного оружия.

Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России, — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Кроме этого он заявил, что кассетные боеприпасы не станут использовать в городской застройке, чтобы не подвергать мирных жителей опасности. По словам Резникова, снаряды будут применять только в местах сосредоточения российских военных.

Также военное руководство Украины планирует вести строгий учет боеприпасов и сообщать об их использовании партнерам. Территории, на которых применят снаряды, первыми будут разминированы после окончания военных действий, отметил министр обороны Украины.

В пятницу, 7 июля, в Вашингтоне сообщили о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Украина предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения, а сама поставка, по его словам, станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.