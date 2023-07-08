«Байден решил красиво уйти»: Медведев о кассетных боеприпасах в Киеве Медведев: Байден хочет устроить ядерный Армагеддон, поставляя Киеву кассетные боеприпасы

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Поставки кассетных боеприпасов Киеву от Пентагона могут означать, что президент США Джо Байден хочет устроить ядерную катастрофу, предположил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Также он предположил, что американский президент страдает от деменции, и назвал его «сонным маразматиком». Медведев отметил, что так же считает бывший президент Дональд Трамп и многие американцы.

Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества, — пишет Медведев.

Зампред Совбеза в своей публикации отметил, что за отказом Байдена гарантировать президенту России невступление Украины в НАТО последовал «позорный побег» из Афганистана.

Потом, чтобы скрыть позор, [Байден] разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны, — заключил политик.

В предыдущий раз Медведев назвал Байдена маразматиком 9 июня. Тогда он ответил на критику СВО американским президентом и отметил, что ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских «благодетелей».