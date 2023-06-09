«Просто заткнитесь»: Медведев назвал Байдена маразматиком из-за критики СВО Медведев заявил, что США не имеют права критиковать Россию за спецоперацию

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте заявил, что Вашингтон не имеет права критиковать СВО, поскольку Россия защищает своих соотечественников. При этом он напомнил о военных операциях США и НАТО в других странах, назвал американского лидера Джо Байдена маразматиком и посоветовал критикам спецоперации «заткнуться».

Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских «благодетелей». И все же после всего этого у некоторых маразматиков вроде Байдена и прочих лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий? Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто заткнитесь! — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что россияне, покинувшие страну за последнее время, одиноки и никому не нужны за границей. Он отметил, что мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут только «отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан». По мнению зампреда, любого политика в РФ предадут анафеме за смену политического курса.