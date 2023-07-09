Украина призналась во взрыве Крымского моста: новости СВО на утро 9 июля Последние новости СВО на Украине

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Украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Как заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр, удар нанесли ради разрушения логистики.

Вернувшийся из Турции боец «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко с позывным Редис сообщил, что вместе с боевыми товарищами планирует вернуться на фронт в ближайшее время.

Россию не ставили в известность о передаче Украине Прокопенко и других командиров «Азова» из Турции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Анкара нарушила договоренности и возврат «азовцев» напрямую связан с провалами в контрнаступлении Украины. Песков также связал действия Турции с политическим давлением на страну в преддверии саммита НАТО 11–12 июля.

Испания не поддерживает решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес. По ее словам, это противоречит предупреждению ООН и международной конвенции о запрете применения такого оружия. Она напомнила, что кассетные боеприпасы находятся под запретом более чем в ста странах мира, включая Испанию. Роблес также сделала акцент на том, что данное решение принято США единолично и не является общим для НАТО.

Вашингтон планирует направить Киеву старые модели в числе кассетных боеприпасов, сообщила газета The New York Times. Пентагон уверяет, что улучшил модель, но усовершенствована лишь дальность снаряда с гранатами. Процент брака в военном ведомстве называют неприемлемо высоким.

Иерусалим не может передать оружие Киеву, поскольку израильские военные тоже участвуют в боевых действиях и сами нуждаются в вооружении, заявил посол государства на Украине Михаэль Бродский. Он отметил, что у стран — членов НАТО развязаны руки в поставке оружия и боеприпасов, поскольку те не воюют, а Израиль так поступить не может. Кроме этого, он отметил, что в вопросе оружия Израиль рассчитывает только на себя. Бродский признал, что между Израилем и США заключено соглашение о поставках, однако власти страны не рассчитывают, что Штаты будут воевать за них.

Власти Крыма оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за водной блокады со стороны Украины. Сумма иска к Киеву по возмещению ущерба составит более 1 трлн рублей. В нее входят требования общественных и коммерческих организаций, а также дополнительный ущерб. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что в дальнейшем будет дана оценка ущерба для Крыма после прорыва Каховской ГЭС и из-за других диверсионных действий Украины.

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Половина энергетических объектов на Украине подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены.

Украина в скором времени станет обладателем противоминных судов, предоставленных Нидерландами. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, пока корабли находятся в Великобритании.

Берлин на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе планирует выступить за задержку со вступлением Украины в НАТО из-за опасений, что скорое членство может привести к войне с Россией. По словам источников, у Германии нет желания, чтобы Россия «протестировала статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне. Издание утверждает, что Великобритания, США и еще несколько стран Европейского союза работают над двусторонними гарантиями безопасности, чтобы защитить Украину в случае невступления в Альянс.

Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины заставит Владимира Зеленского вступить в переговоры и «обменять» территории на мир, считает обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл. Поражение украинской армии приведет к «катастрофическим последствиям» не только для самой Украины, но и для других стран. По словам Тисдалла, результатом может стать якобы дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Также журналист добавил, что провал Киева в спецоперации повлияет и на тайваньский вопрос.

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