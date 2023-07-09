Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов Министр обороны Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в скором времени станет обладателем противоминных судов, предоставленных Нидерландами, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова. Он добавил, пока корабли находятся в Великобритании.

Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки, — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют в 2023 году оказать военную помощь Украине на сумму 2,5 млрд евро. С началом специальной операции Нидерланды уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 совместно с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, 2 зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракетное вооружение, минометы, винтовки, пулеметы и различные виды боеприпасов. В 2024 году совместно с Данией, Нидерланды планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2.

3 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен удвоить помощь Украине. Она призвала обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для «достижения победы на земле». Она также сообщила о том, что в ЕС рассмотрят идею создания нового фонда помощи Украины до 2027 года с бюджетом около €50 млрд.