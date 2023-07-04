Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине в размере €118 млн

Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Th/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Нидерланды выделяют второй пакет помощи для Украины в размере более €118 млн, сообщил кабмин страны. Такую сумму направят Киеву в 2023 году на здравоохранение, восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей, а также экстренную помощь.

Нидерланды выделяют более €118 млн евро на второй пакет помощи для Украины на 2023 год, — говорится в заявлении правительства.

Из них €93 млн поступает из госрезерва в размере €2,5 млрд для поддержки Украины в 2023 году. Еще €25 млн направят из бюджета внешней торговли и сотрудничества в целях развития.

Ранее в Амстердаме сообщили, что в 2023 году страна планирует оказать военную помощь Украине в размере €2,5 млрд.

3 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен удвоить помощь Украине. Она призвала обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему всё необходимое для «достижения победы на земле». Она также сообщила о том, что в ЕС рассмотрят идею создания нового фонда помощи Украины до 2027 года с бюджетом около €50 млрд.