Фон дер Ляйен призвала удвоить помощь Украине

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен удвоить помощь Украине, передает РИА Новости. Она призвала обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему всё необходимое для «достижения победы на земле». Она также сообщила о том, что в ЕС рассмотрят идею создания нового фонда помощи Украины до 2027 года с бюджетом около €50 млрд.

Теперь наш долг — соответствовать стойкости и упорству Украины. Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку. Поэтому мы выдвинули новый Фонд для Украины, как часть нашего предложения по пересмотру бюджета ЕС — это около €50 миллиардов до 2027 года, на бюджет и на ремонт, — сказала она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не станет передавать Украине оружие дальнего действия, поскольку не хочет, чтобы оно использовалось ВСУ для ударов по российским территориям. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщил, что Киеву недостаточно той помощи от партнеров, которую они оказывают. Если бы у Украины была запрошенная прежде артиллерия, то на поле боя процессы развивались бы быстрее, отметил он.