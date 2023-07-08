Названа сумма иска к Украине из-за водной блокады Крыма Владимир Константинов: сумма иска к Украине по водной блокаде Крыма превысит 1 трлн рублей

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Крым

Власти Крыма оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за водной блокады со стороны Украины. Сумма иска к Киеву по возмещению ущерба составит более 1 трлн рублей. В нее входят требования общественных и коммерческих организаций, а также дополнительный ущерб, рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

Мы начали с водной блокады, вывели подтвержденный документами ущерб бюджета Республики Крым. Это 152,2 млрд рублей. Это не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам — конечно, этот иск вырастет и превысит цифру в 1 трлн рублей, мы это уже понимаем, дальше — продуктовая блокада и так далее, — заявил он.

Константинов добавил, что в дальнейшем будет дана оценка ущерба для Крыма после прорыва Каховской ГЭС и из-за других диверсионных действий Украины. Также полуострову был миллиардный ущерб после теракта на Крымском мосту.

В феврале 2022 года Крым завершил подготовку первого иска к Украине по водной блокаде. Украина обеспечивала полуостров водой до 85% населения. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил обеспечение республики водой.