Крым завершил подготовку первого иска к Украине по водной блокаде

Глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил о завершении первого иска к Украине по водной блокаде. Это первая претензия в череде судебных исков к Украине, следующим станет иск по энергетической, продовольственной, транспортной и банковской блокадам, сообщает РИА Новости.

Подготовка иска к Украине по водной блокаде завершена. Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом. Основной истец — Совет министров Республики Крым, — сказал Трофимов.

Иск будет предъявлен Украине от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала. Крым требует признать действия Украины незаконными и возместить причинённые убытки. Иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма в марте.

Украина обеспечивала Крым водой до 85% потребностей населения. Но после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику. По предварительным подсчёта, сумма ущерба от водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что руководство Крыма продолжает готовить иск о возмещении материального ущерба в результате водной блокады полуострова со стороны Украины. В августе Следственный комитет возбудил дело об экоциде в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.