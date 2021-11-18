Власти Крыма намерены довести до конца дело о водной блокаде

Руководство Крыма продолжает готовить иск о возмещении материального ущерба в результате водной блокады полуострова со стороны Украины, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передаёт РИА Новости. В августе Следственный комитет возбудил дело об экоциде в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.

Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идёт скрупулёзная работа по подтверждению суммы ущерба, нанесённого республике, — сказал зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Все необходимые документы будут приложены к заявлению, но точного срока подачи иска пока нет, уточнил он. При этом власти Крыма не намерены отказываться от инициативы привлечь к ответственности организаторов блокады.

Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание, — подчеркнул Трофимов.

Следственный комитет в конце августа впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» за перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала. Организаторам водной блокады, скрывшимся на территории Украины, может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно п. 5 ст. 78 УК РФ, экоцид не имеет сроков давности.

Весной рабочая группа крымского Госсовета направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия канала. В документе фигурируют имена 12 человек, среди которых — бывшие президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук.