Посол Израиля объяснил, почему Киев не получит оружие от Иерусалима Посол Израиля: Иерусалим не даст Киеву оружие, так как сам участвует в военном конфликте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иерусалим не может передать оружие Киеву, поскольку израильские военные также участвуют в боевых действиях и сами нуждаются в вооружении, заявил в интервью изданию «Зеркало недели» посол государства на Украине Михаэль Бродский. Он отметил, что у стран-членов НАТО развязаны руки в поставке оружия и боеприпасов, поскольку те не воюют, а Израиль так поступить не может.

Нельзя приравнивать Израиль к странам-членам НАТО. Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине — участники Альянса. Они, во-первых, не воюют, в отличие от моей страны. Израиль — страна воюющая, и только закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террора в городе Дженин, — подчеркнул посол.

Кроме этого, он отметил, что в вопросе оружия Израиль рассчитывает только на себя. Бродский признал, что между Израилем и США заключено соглашение о поставках, однако власти страны не рассчитывают, что Штаты будут воевать за них.

Несмотря на это посол Израиля на Украине отметил, что в скором времени Иерусалим передаст Киеву системы раннего оповещения. По его прогнозам, оборудование должно заработать уже в сентябре.

Как заявил ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху, власти страны опасаются, что Иран может получить систему противоракетной обороны «Железный купол» в случае, если Иерусалим позволит США передать ее Киеву. По его словам, если это оружие попадет в руки Тегерана, миллионы жителей страны окажутся в опасности.

До этого Нетаньяху заявлял, что оружие, которое Запад поставлял Украине, появляется у израильских границ. Он отметил, что направленные Киеву боеприпасы и техника оказываются в руках иранцев.