Нетаньяху объяснил, почему Израиль против передачи Киеву «Железного купола» Нетаньяху: Израиль опасается, что Иран получит систему «Железный купол» через Киев

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль опасается, что Иран может получить систему противоракетной обороны «Железный купол» в случае, если Иерусалим позволит США передать ее Киеву, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию The Wall Street Journal. По его словам, если это оружие попадет в руки Тегерана, миллионы жителей страны окажутся в опасности.

Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности, — сказал Нетаньяху.

Издание пишет, что Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и киевских политиков присоединиться к усилиям Европы по вооружению ВСУ. Свое решение он объяснил тем, что у Израиля есть опасения, которых, по его мнению, «нет ни у кого из западных союзников Украины».

Вместе с тем, как напомнила WSJ, посол Киева в Израиле Евгений Корнийчук назвал опасения Израиля, «полностью вымышленными и спекулятивными предположениями». Он назвал позицию Иерусалима «пророссийской».

Ранее Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставлял Украине, появляется у израильских границ. Он отметил, что направленные Киеву боеприпасы и техника оказываются в руках иранцев.