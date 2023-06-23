Нетаньяху заявил о новой угрозе из-за поставок оружия Украине Нетаньяху: Израиль уже видит у своих границ оружие, поставленное Западом Украине

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставлял Украине, появляется у израильских границ. В интервью газете The Jerusalem Post он отметил, что направленные Киеву боеприпасы и техника оказываются в руках иранцев.

У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана <...>. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах, — сказал Нетаньяху.

По его словам, в вопросе военной помощи Украине Иерусалим должен действовать осторожно, чтобы это не обернулось против него.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что недоволен нейтралитетом Израиля в конфликте с РФ. По его мнению, Иерусалим должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия.

До этого портал Ynet, связанный со старейшей израильской газетой «Едиот ахронит», сообщил, что решение о поставках в Европу израильских танков семейства Merkavа (Mеrk 2 и Mеrk 3) фактически принято. Эту информацию со ссылкой на польские источники опубликовало и издание WaLLа. Но Министерство обороны страны пока факт таких соглашений отрицает.