Telegraph: Германия попросит задержать вступление Украины в НАТО Германия на саммите НАТО планирует попросить задержку вступления Украины в Альянс

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НАТО

Берлин на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе планирует выступить за задержку со вступлением Украины в НАТО из-за опасений, что скорое членство может привести к войне с Россией, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО.

Берлин неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии [безопасности] и таким образом фактически заблокировать членство, — отмечает собеседник издания.

По его словам, у Германии нет желания, чтобы Россия «потенциально протестировала статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне. Издание утверждает, что Великобритания, США и еще несколько стран Европейского союза работают над двусторонними гарантиями безопасности, чтобы защитить Украину в случае невступления в Альянс.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Запад держит Киев «на коротком поводке» для команды «фас» и «натравливания на очередное самоубийственное контрнаступление». Он добавил, что Украине не обязательно вступать в НАТО, ведь она и так получает оружие. Ее присоединение к Альянсу лишь добавит проблем.