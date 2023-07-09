Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о 271 попадании по энергетическим объектам страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина энергетических объектов на Украине стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в ходе национального телемарафона. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены.

Мы подтвердили 271 инцидент с разными видами повреждений. К сожалению, некоторые объекты были полностью разрушены и не поддаются восстановлению, — отметил он.

В конце июня украинская компания «Укрэнерго» отметила сокращение доступных мощностей, необходимых для стабильного обслуживания населения. Это, как указывается, связано с проведением ремонтных работ.

Ранее Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила увеличить тариф на электроэнергию для граждан. Тарифы могут подняться в два раза. По предложению НКРЭКУ увеличение цен будет происходить в рамках «первого этапа корректировки цен на электрическую энергию». Регулятор утверждает, что такие изменения будут способствовать улучшению финансового положения государственных компаний и приблизят текущий механизм к более сбалансированному состоянию.