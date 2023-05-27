На Украине предложили властям увеличить вдвое цены на электроэнергию На Украине регулятор предложил Минэнерго увеличить вдвое тариф на электроэнергию с 1 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила увеличить тариф на электроэнергию для граждан, пишет портал «Энергореформа» со ссылкой на главу регулятора Руслана Кайдаша. Тарифы могут подняться в два раза с 1 июня.

По предложению НКРЭКУ, увеличение цен будет происходить в рамках «первого этапа корректировки цен на электрическую энергию». Регулятор утверждает, что такие изменения будут способствовать улучшению финансового положения государственных компаний и приблизят текущий механизм к более сбалансированному состоянию.

В НКРЭКУ полагают, что цены на электроэнергию для обычных потребителей следует постепенно приводить к рыночному уровню. Это предложение может вызвать дискуссии, поскольку подобное увеличение тарифов может вызвать значительное общественное недовольство.

Ранее писали, что Украина возобновила поставки электроэнергии в Европу. Был проведен первый за последние полгода аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдавию. Поставки начались 11 апреля. Решение о возобновлении экспорта приняли в Минэнерго страны 7 апреля.

Ранее стало известно, что продолжается подключение Польши к украинским атомным электростанциям. В апреле «Энергоатом» завершит работы над новой линией электропередачи, которая позволит Хмельницкой АЭС экспортировать электроэнергию в ЕС.