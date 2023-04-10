Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 11 апреля

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Высоковольтные линии электропередач

Украина возобновляет поставки электроэнергии в Европу, проведен первый за последние полгода аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдавию, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале. Днем поставки было заявлено 11 апреля. Решение о возобновлении экспорта приняли в Минэнерго страны в пятницу, 7 апреля.

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме. <...> Компания «Укрэнерго» провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдавию на день поставки 11 апреля, — говорится в сообщении.

Позже планируется провести еще один аукцион для экспорта в Польшу, поставка намечена на 12 апреля. Кроме того, согласуется возможность открытия экспорта в Словакию.

Ранее стало известно, что продолжается подключение Польши к украинским атомным электростанциям. В апреле «Энергоатом» завершит работы над новой линией электропередачи, которая позволит Хмельницкой АЭС экспортировать электроэнергию в ЕС.