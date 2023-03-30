Польша продолжает подключаться к украинским АЭС “Энергоатом”: работы над линией между Польшей и Хмельницкой АЭС завершатся в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подключение Польши к украинским атомным электростанциям продолжается, сообщает EADaliy. В апреле «Энергоатом» завершит работы над новой линией электропередач, которая позволит Хмельницкой АЭС экспортировать электроэнергию в ЕС. Помимо того, Варшава заинтересована в подключении к Ровенской АЭС.

На площадке уже частично смонтировано оборудование, а соответствующие подразделения «Энергоатома» проводят работы, которые перейдут в пусконаладочные. Как только свою часть обязанностей выполнит и НЭК «Укрэнерго», линию можно будет вводить в эксплуатацию. По оценкам специалистов, НЭК может завершить работы в апреле, — сообщили в «Энергоатоме».

Новая линия между Хмельницкой АЭС и Польшей будет иметь мощность 1 ГВт. Ее строительство обсуждалось с самого начала СВО, но из-за блэкаутов Киев запретил экспорт электроэнергии. Помимо того, компания Orlen Synthos Green Energy в 2022 году инициировала проект высоковольтной линии между Ровенской АЭС и польским Хелмом.

70% электроэнергии в Польше вырабатывают тепловые электростанции, работающие на угле. При этом Варшаве необходимо не только покрывать растущее энергопотребление в стране, но также выполнять требования ЕС по снижению выбросов углекислых газов. Украинские АЭС в таком случае являются для Польши хорошим источником «зеленой энергии», пишет издание.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождают руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствуют специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.