Зеленский приехал на остров Змеиный: новости СВО на вечер 8 июля Последние новости СВО на Украине

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. В поездке его сопровождал глава офиса президента Андрей Ермак. Зеленский опубликовал видео, в котором он направляется к острову на моторной лодке, а затем высаживается на сушу в сопровождении нескольких украинских военных. При этом на Зеленском и Ермаке были надеты бронежилеты.

Также, по словам Зеленского, на Украину из Турции вернулись командиры «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Среди них Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они сдались в плен во время осады «Азовстали» в Мариуполе.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные покинули свои позиции вблизи населенного пункта Пятихатка Запорожской области. По его словам, это решение со стороны руководства ВСУ стало внезапным и неожиданным. При этом он подчеркнул, что силы противника несли большие потери на этом участке фронта.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники рассказал, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По сведениям канала, российским силам удалось сбить беспилотник в районе села Ломаковка. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Минобороны и местные власти эту информацию не комментировали.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал военкомат в Курской области. По данным канала, запущенный со стороны Украины дрон скинул два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. По словам авторов, в результате атаки была повреждена крыша здания. Пострадавших нет. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Минобороны России отметило, что ВС РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов РСЗО HIMARS ВСУ в районе Михайловки в ДНР. Также российская армия поразила базу горючего для украинской военной техники в Запорожье. Помимо этого, ВС России отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, отбили атаку на Южно-Донецком направлении, а также уничтожили вражескую ДРГ. Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 бойцов, самолет Су-27 и французскую установку Caesar.

Фото: МО РФ

Генпрокуратура Украины сообщила, что 494 ребенка погибли и как минимум 1051 несовершеннолетний получил ранения за 500 дней боевых действий в стране. Ведомство подчеркивает, что эти цифры не окончательны.

По его информации, больше всего пострадавших детей в Донецкой области — 472, в Харьковской пострадали 297 детей, в Киевской — 129, в Херсонской — 115, в Запорожской — 91, в Николаевской — 89, в Днепропетровской — 83, в Черниговской — 71, в Луганской — 67.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска страны будут применять американские кассетные боеприпасы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины». Он подчеркнул, что удары кассетными снарядами не будут наноситься по общепризнанным территориям России. Резников также заявил об использовании аналогичного оружия со стороны РФ.

Представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в правдивости заявления министра обороны Украины о строгом учете кассетных боеприпасов и отчете об их применении перед Западом. По ее мнению, при нынешних киевских властях это нереально.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что поставки кассетных боеприпасов Киеву от Пентагона могут означать, что президент США Джо Байден хочет устроить ядерную катастрофу. Также он подчеркнул, что американский президент страдает от деменции, и назвал его «сонным маразматиком». Медведев отметил, что так же считает бывший президент Дональд Трамп и многие американцы.

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что от кассетных бомб на Украине российскую пехоту спасут полевые оборонительные укрепления «лисьи норы». Такое сооружение представляет собой углубление в стенке окопа, обращенное к противнику, куда может спрятаться боец. Таким образом, отмечает Суконкин, солдат защищается от того, что летит сверху.