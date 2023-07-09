Зеленскому предрекли потерю территорий из-за провала ВСУ Guardian: неудачное контрнаступление ВСУ заставит Зеленского отказаться от территорий

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины заставит Владимира Зеленского вступить в переговоры и «обменять» территории на мир, считает обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл.

Есть риск, что если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир, — пишет обозреватель.

Поражение украинской армии приведет к «катастрофическим последствиям» не только для самой Украины, но и для других стран. По словам Тисдалла, результатом может стать якобы дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Также журналист добавил, что провал Киева в спецоперации повлияет и на тайваньский вопрос.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Запад, США и Украина будут пытаться найти виновных в неудачах при контрнаступлении. Он считает, что это связано с проблемами на фронте. При этом Вашингтон может обрушиться с обвинениями на Зеленского в недостаточной подготовке специалистов и военных, а также в плохой организации контрнаступления.