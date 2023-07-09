Вслед за признанием удара по Крымскому мосту Киев может признать и атаку на «Северные потоки», предположил в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти признания будут выгодны России, которая сможет предъявить их в качестве доказательства военных преступлений.

Официально Киев до последнего отказывался и от своего участия в подрыве «Северных потоков», и от удара по Крымскому мосту, но в то же время всегда лукаво сообщалось, что, мол, мы можем и не такое. Вскоре станет понятным для мировой общественности, что и Каховскую ГЭС уничтожили украинские войска, и провокацию в Буче неуклюже инсценировали, чтобы обвинить Россию. А нам такие признания только на руку — все их надо протоколировать и подшивать, чтобы потом предъявить обвинения в военных преступлениях, — заявил Журавлев.