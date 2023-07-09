Вслед за признанием удара по Крымскому мосту Киев может признать и атаку на «Северные потоки», предположил в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти признания будут выгодны России, которая сможет предъявить их в качестве доказательства военных преступлений.
Официально Киев до последнего отказывался и от своего участия в подрыве «Северных потоков», и от удара по Крымскому мосту, но в то же время всегда лукаво сообщалось, что, мол, мы можем и не такое. Вскоре станет понятным для мировой общественности, что и Каховскую ГЭС уничтожили украинские войска, и провокацию в Буче неуклюже инсценировали, чтобы обвинить Россию. А нам такие признания только на руку — все их надо протоколировать и подшивать, чтобы потом предъявить обвинения в военных преступлениях, — заявил Журавлев.
Депутат добавил, что Россия сможет защитить свои инфраструктурные объекты от посягательств.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что подрыв Крымского моста осенью 2022 года был результатом диверсии ВСУ. Так Киев планировал нарушить логистику ВС РФ.