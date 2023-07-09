Россиянам не дают отдыхать: сорвут ли сезон ливни в Сочи и ракеты у Крыма

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи запретили до 11 июля купаться в море из-за риска смерчей, говорится в Telegram-канале департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города. Спасатели призвали отдыхающих временно отказаться от походов на пляж. Кроме того, в Анапе 8 июля перестали пускать туристов на побережье из-за сильного донного течения и шторма, об этом заявили в мэрии. Угрожает ли непогода, а также попытки ВСУ запускать ракеты в сторону Крыма, сорвать курортный сезон и где еще в РФ можно провести отпуск — в материале NEWS.ru.

Залповый ливень смыл автомобили на улицах Сочи

Рано утром 9 июля залповый ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту и смыл множество автомобилей, сообщает Sochi1.ru. От стихии пострадали транспортные средства как местных жителей, так и отдыхающих. Потребовалось эвакуировать жителей одного дома. Сильный поток воды также нанес ущерб центральной улице. В районе остановки «Звездочка» полностью размыло асфальт.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затопило федеральную трассу. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

В городе также запретили до 11 июля купаться в море из-за риска смерчей, передает департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

«Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги — в воду заходить опасно», — говорится в сообщении.

В середине июня из-за дождей вышли из берегов реки Кува и Мацеста и затопили часть Сочи. По данным администрации города, в течение часа выпало не менее 15 мм осадков. Рекордсменом по количеству осадков стал сочинский аул Кичмай. Там за несколько часов выпала практически месячная норма — 83 мм.

Реакция властей Сочи на затопленные улицы

Глава города Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале рассказал о выездном совещании оперштаба в Хосте. По его словам, экстренные службы организовали откачку воды из цокольных помещений поврежденных домов силами 15 единиц техники и 60 спасателей.

«В микрорайоне частично пострадала дорожная инфраструктура, однако общественный транспорт ходит по расписанию, наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объёме», — подчеркнул Копайгородский.

Градоначальник добавил, что соответствующие ведомства перешли на круглосуточный режим во всех районах Сочи, в случае необходимости к аварийно-спасательным работам привлекут 1000 человек личного состава и 200 единиц техники.

Копайгородский также призвал жителей и гостей Сочи быть максимально бдительными и перенести планы отдыха у воды, пока погода полностью не восстановится.

Почему погода в Сочи резко испортилась

В районе Сочи в настоящее время погода неустойчивая из-за циклонов, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, из-за их чередования периоды комфортной погоды сменяются обильными осадками.

«В Сочи формируется очень контрастный атмосферный фронт: на юг проник прохладный, практически арктический воздух, а с юга идет тропический воздух. Это всегда грозит плохой погодой — ливнями, грозами и колебаниями атмосферного давления», — пояснила эксперт.

Синоптик заявила, что сочинцам не стоит ждать летней погоды

Погода в Сочи на грядущей неделе, с 10 по 16 июля, продолжит приносить неудобства местным жителям и туристам, предупредила в комментарии NEWS Позднякова. По ее словам, 10 числа также прогнозируются проливные дожди.

«В ближайшие дни погода в Сочи сохранится неустойчивая. Регион находится на периферии антициклона, который постепенно завоевывает центр европейской части России. По-настоящему летней погоды ждать не приходится. В понедельник ожидаются интенсивные ливни, во вторник преимущественно без осадков», — говорит синоптик.

Позже температура воздуха станет выше — 23–27 градусов, местами 20–25 градусов, но зноя не будет. Ветер будет несильным, а море — теплым.

Что рассказали местные жители

Жительница Хостинского района Ольга Петрова рассказала «Газете.Ru», что дорога к ЖК, где она находилась во время ливней, завалена машинами. По ее словам, в на разбор завалов спецтехника так и не приехала, а несколько помещений нижних этажей затопило.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Мы заблокированы, единственная дорога к комплексу завалена машинами. Никого нет, спецтехники нет. Если кому-то будет плохо, то даже скорой помощи не проехать к нам. Несколько нижних помещений затопило, в основном пострадали машины, не менее 15. Одного человека унесло вместе с машиной в яму, он чудом успел вылезти через багажник», — сказала она.

Кроме того, уроженка Хосты Людмила в беседе с порталом отметила, что в ее доме всю ночь не было света, а Хоста-мост поврежден так, будто его бомбили.

«Я живу в горах выше Хосты, село Илларионовка. Муж возвращался из Адлера через Хосту в шесть утра, тогда было невозможно проехать по горной дороге в районе ДОКа. Сильно повреждено дорожное покрытие на Хоста-мосту, ощущение, что его бомбили», — пояснила она.

Еще одна местная жительница Анна подчеркнула в комментарии изданию, что после ливней на дорогах «практически нет асфальта», во многих домах затоплены подъезды, а дождь продолжает идти.

В Анапе запретили купаться на фоне сообщений о переполненных пляжах

Власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море, сообщается в Telegram-канале мэрии города. Причиной этого послужили шторм и сильное донное течение.

«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно», — говорится в сообщении.

Ранее власти города-курорта после появления видео с переполненными пляжами заявили, что мест достаточно, большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. Между тем в Сети распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города.

В администрации города напомнили о существовании свободных диких пляжей и заявили, что пляжная линия города является самой длинной на Черноморском побережье.

Движение по Крымскому мосту вновь остановили из-за атаки ВСУ

Telegram-канал Mash 9 июля сообщил, что движение по Крымскому мосту временно остановлено в обе стороны. По информации канала, это связано с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать часть транспортного объекта в районе Керчи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Спустя полчаса движение по Крымскому мосту в обе стороны воcстановили. Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что ракетный удар отразили зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС РФ. По информации канала, они перехватили ракету к северу от Тамани, обломки упали в воды Азовского моря.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что удар по Крыму пытались нанести из Запорожья, находящегося под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска перебросили туда ракетный комплекс «Гром-2» несколько месяцев назад именно для обстрела полуострова. Рогов добавил, что ВСУ уже обстреливали Крым ракетами в мае и июне.

Сорвут ли шторм и ливни курортный сезон на юге России

Непогода в южных регионах России не повлияет на курортный сезон, заявил NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что специальные службы умеют быстро справляться с последствиями штормов и ураганов. Уманский добавил, что пробка на Крымском мосту также была ликвидирована, туристы добираются без проблем.

«Думаю, курортному сезону это никак не угрожает. Ливни и штормы, к сожалению, непредсказуемые обстоятельства. Они происходят каждый год. Службы, занимающиеся контролем и ликвидацией последствий, — для них это не нонсенс, они умеют с этим справляться. Надеюсь, что погода нормализуется и люди продолжат отдыхать в привычных, комфортных условиях. Как правило, штормы на море летом не затяжные, как и ливни», — сказал он.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По его словам, туристы могут воспользоваться вынужденной паузой и познакомиться с культурой регионов, где они отдыхают, с местной кухней, виноделием и осмотреть достопримечательности.

Где еще можно провести отпуск, кроме Сочи, Анапы и Крыма

Калининградская область подходит для туризма в любой сезон, а лучшим временем года для поездки является осень, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, летом лучше всего ехать на берег Балтийского моря и в находящиеся там города Светлогорск, Зеленоградск и поселок Янтарное, в самом Калининграде также есть множество интересных музеев, мест и кафе. Ансталь отмечает, что цены на туры в летний сезон немного дороже из-за авиаперелетов, но это путешествие все равно обойдется дешевле, чем поездка в Краснодарский край.

«В Светлогорске можно насладиться прекрасными архитектурными сооружениями XVIII и XIX веков. В Зеленоградске на улицах можно найти множество мелочей, картин на зданиях с котятами, им там уделен большой интерес. В поселке Янтарное есть комбинат, где изготавливают янтарные изделия, там можно увидеть весь период создания [украшений из янтаря] — от его добычи и до изготовления готовых украшений. В самом Калининграде также есть множество интересных музеев, кафе, это маленький кусочек Европы внутри России», — добавила Ансталь.

Планируя отдых, многие россияне отдают предпочтение популярным направлениям, упуская при этом из вида уникальные отечественные курорты, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В качестве примеров он привел Туапсинский район и город Горячий Ключ в Краснодарском крае.

«Еще Азовское побережье, Темрюк очень недорогие направления. Стоит обратить внимание на Калининградскую и Псковскую области, Карелию — они крайне интересны и там есть что посмотреть», — отметил Барзыкин.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Мэр Сочи Алексей Копайгородский провёл выездное заседание оперативного штаба в Хосте Фото: Администрация города Сочи Мэр Сочи Алексей Копайгородский провёл выездное заседание оперативного штаба в Хосте Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Последствия залповых ливней в Сочи Фото: vk.com/aleksei_kopaigorodskii Последствия залповых ливней в Сочи Фото: vk.com/aleksei_kopaigorodskii Последствия залповых ливней в Сочи Фото: vk.com/aleksei_kopaigorodskii Последствия залповых ливней в Сочи Фото: vk.com/aleksei_kopaigorodskii Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Последствия залповых ливней в Сочи Фото: Администрация города Сочи Последствия залповых ливней в Сочи

Эксперт добавил, что оптимизация расходов и проблемы с логистикой вынуждают россиян планировать путешествия таким образом, чтобы «не только быстро выехать, но и вернуться». В связи с этим он предположил, что среди туристов будет расти востребованность таких регионов, как Поволжье и Сибирь.

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