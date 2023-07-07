Тревел-блогер назвала места, которые необходимо посетить в Калининграде Блогер Ансталь: Калининград подходит для туризма в любой сезон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Город Калининград

Калининградская область подходит для туризма в любой сезон, рассказал тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, летом лучше всего ехать на берег Балтийского моря и в находящиеся там города Светлогорск, Зеленоградск и поселок Янтарное. По словам блогера, в самом Калининграде также есть множество интересных музеев, мест и кафе. Лучшее время года для города это осень. Ансталь отмечает, что цены на туры в летний сезон немного дороже из-за авиаперелетов, но все равно это путешествие выйдет дешевле, чем в Краснодарский край

В Светлогорске можно насладиться прекрасными архитектурными сооружениями XVIII и XIX веков. В Зеленоградске на улицах можно найти множество мелочей, картин на зданиях с котятами, им там уделен большой интерес. В поселке Янтарное есть комбинат, где изготавливают янтарные изделия, там можно увидеть весь период создания — от его добычи и до изготовления готовых украшений. В самом Калининграде также есть множество интересных музеев, кафе, это маленький кусочек Европы внутри России, — рассказала Ансталь.

В пресс-службе туроператора Space Trave до этого рассказали, что вместо подорожавших в этом году на 35–50% путевок в Турцию и Египет сейчас можно купить более дешевые туры в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тыс. руб. на двоих, в Турции — 170–200 тыс. руб.