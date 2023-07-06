Россиянам назвали альтернативы подорожавшим Турции и Египту Туркомпании: альтернативами подорожавшим Турции и Египту стали ОАЭ и российские курорты

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Вместо подорожавших в этом году на 35-50% путевок в Турцию и Египет сейчас можно купить более дешевые туры в Объединенный Арабские Эмираты. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе туроператора Space Travel (его возглавляет вице-президент АТОР Артур Мурадян). Ранее в СМИ появилась информация о том, что неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тыс. руб. на двоих, в Турции — 170–200 тыс. руб.

Стоимость недельного тура в Шардже (ОАЭ) с вылетом в конце июля стартует от 102 тыс. на двоих (отель 4* с завтраками), в Манаму (Бахрейн) с теми же условиями — от 178 тыс. руб., — привели примеры альтернативных путевок в Space Travel.

В свою очередь, в компании-агрегаторе путевок и билетов «Слетать.ру» отмечают, что в летнем сезоне этого года россияне в рамках внутреннего туризма отдают предпочтение Краснодарскому краю, где средний чек составляет 98 тыс. руб., Крыму — 77 тыс. руб., Кавказским Минеральным водам — 75 тыс.руб., Республике Дагестан — 99 тыс. руб. Средний чек формируется на базе заявок россиян на туры для одного-трех человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заметно повышение спроса почти в два раза на путешествия в Калининградскую область, два пляжа которой в этом году вновь были удостоены престижной международной награды «Голубой флаг».

Из-за резкого падения рубля цены на туры в Турцию и Египет лишь за последнюю за неделю выросли примерно на 6%, а за год — на 35–50%, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. Но особо чувствительным удар стал для массового бюджетного сегмента — Турции и Египта. Отметим, что данные оценки давались, когда доллар едва достиг 90 руб. На данный момент он уже превысил 93,4 руб.