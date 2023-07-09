«Лета ждать не приходится»: синоптик о погоде в Сочи на неделю Синоптик Позднякова: погода в Сочи на неделе с 10 по 16 июля не будет летней

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Погода в курортном городе Сочи на грядущей неделе продолжит приносить неудобства местным жителям и туристам, предупредила в комментарии NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. С понедельника, 10 июля, на курорте продолжатся ливни.

В ближайшие дни погода в Сочи сохранится неустойчивая. Регион находится на периферии антициклона, который постепенно завоевывает центр европейской части России. По-настоящему летней погоды ждать не приходится. В понедельник ожидаются интенсивные ливни, во вторник преимущественно без осадков, — говорит синоптик.

Позже температура воздуха станет выше — 23–27 градусов, местами 20–25 градусов, но зноя не будет. Ветер будет несильным, а море — теплым.

До 11 июля в Сочи запретили купаться в море из-за риска смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. 9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков.