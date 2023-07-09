На пляжах Сочи запретили купание из-за угрозы смерчей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи запретили до 11 июля купаться в море из-за рисков ураганов и смерчей, сообщается в Telegram-канале Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги — в воду заходить опасно, — говорится в сообщении.

9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на 10 июля.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. Причиной этого послужили шторм и сильное донное течение.