В Анапе запретили купаться в море В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и сильного течения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море, сообщается в Telegram-канале мэрии города. Причиной этого послужили шторм и сильное донное течение.

Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно, — говорится в сообщении.

Ранее власти Анапы после появления видео с переполненными пляжами заявили, что мест достаточно, большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. Между тем в Сети распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города.

В администрации города напомнили о существовании свободных диких пляжей и заявили, что пляжная линия города является самой длинной на Черноморском побережье.

До этого в Союзе туриндустрии назвали самые популярные места отдыха у россиян. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, у туроператоров есть множество предложений по поездкам в ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланку. Из внутренних направлений лидерами можно считать Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и курорты Северного Кавказа.