Названы самые недооцененные туристами регионы России Вице-президент РСТ Барзыкин назвал Туапсинский район и Азовское побережье недооцененными курортами

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Туапсе

Планируя отдых, многие россияне отдают предпочтение популярным направлениям, упуская при этом из вида уникальные отечественные курорты, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В качестве примеров он привел Туапсинский район и город Горячий Ключ в Краснодарском крае.

Еще Азовское побережье, Темрюк — очень недорогие направления. Стоит обратить внимание на Калининградскую и Псковскую области, Карелию — они крайне интересны и там есть, что посмотреть, — отметил Барзыкин.

Эксперт добавил, что оптимизация расходов и проблемы с логистикой вынуждают россиян планировать путешествия таким образом, что «не только быстро выехать, но и вернуться». В связи с этим он предположил, что среди туристов будет расти востребованность таких регионов как Поволжье и Сибирь.

Ранее руководитель одного из отечественных туроператоров Артур Мурадян рассказал о самых бюджетных направления внутреннего туризма. По его словам, к таковым относятся Северный Кавказ, Карелия, города Золотого Кольца, Минводы, Нальчик.