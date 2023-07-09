В Союзе туриндустрии оценили, сорвет ли непогода курортный сезон В Российском союзе туриндустрии сообщили, что непогода не повляиет на курортный сезон

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Непогода в южных регионах России не повлияет на курортный сезон, заявил NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он отметил, что специальные службы умеют быстро справляться с последствиями штормов и ураганов. Уманский добавил, что пробка на Крымском мосту также была ликвидирована, туристы добираются без проблем.

Думаю, курортному сезону это никак не угрожает. Ливни и штормы, к сожалению, непредсказуемые обстоятельства. Они происходят каждый год. Службы, занимающиеся контролем и ликвидации последствий, — для них это не нонсенс, они умеют с этим справляться. Надеюсь, что погода нормализуется и люди продолжат отдыхать в привычных, комфортных условиях. Как правило, штормы на море летом не затяжные, как и ливни, — сказал он.

Как сообщалось ранее, на сочинский микрорайон Хосту обрушился залповый ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько домов. Жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков. Сильный дождь прошел также в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, в некоторых местах уровень воды доходил до пояса.

Местные власти запретили купаться в море до 11 июля из-за риска смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.