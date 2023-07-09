Названа причина резкого ухудшения погоды в Сочи Метеоролог Позднякова: погода в Сочи неустойчива из-за чередования циклонов

Фото: Олег Снигирев/РИА Новости

В районе Сочи в настоящее время погода неустойчивая из-за циклонов, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, из-за их чередования периоды комфортной погоды сменяются обильными осадками.

В Сочи формируется очень контрастный атмосферный фронт: на юг проник прохладный, практически арктический воздух, а с юга идет тропический воздух. Это всегда грозит плохой погодой — ливнями, грозами и колебаниями атмосферного давления, — пояснила эксперт.

Как сообщалось ранее, на сочинский микрорайон Хосту обрушился залповый ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько домов. Жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков. Сильный дождь прошел также в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, в некоторых местах уровень воды доходил до пояса.

Местные власти запретили купаться в море до 11 июля из-за риска смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.