Два беспилотника сбили в Крыму SHOT: два беспилотника сбили на востоке Крыма вечером 9 июля

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что два неизвестных беспилотника сбили в Крыму. По информации канала, никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как уточняет SHOT, два объекта были сбиты в начале одиннадцати вечера в воскресенье 9 июля над территорией Кировского района на востоке Крыма.

Ранее житель Крыма обнаружил в поле обломки беспилотника самолетного типа. Находка была сделана недалеко от села Ветрянка Раздольненского района. Обломки беспилотника разбросало на несколько десятков метров, при этом разрушений и пострадавших нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что удар по Крыму пытались нанести из Запорожья, находящегося под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска перебросили туда ракетный комплекс «Гром-2» несколько месяцев назад именно для обстрела полуострова. Рогов добавил, что ВСУ уже обстреливали Крым ракетами в мае и июне.