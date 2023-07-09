Житель Крыма обнаружил в поле обломки беспилотника

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что житель Крыма обнаружил в поле обломки беспилотника самолетного типа. По информации канала, находка была сделана недалеко от села Ветрянка Раздольненского района.

SHOT пишет, что крымчанин вышел на сельскохозяйственные работы, во время которых нашел БПЛА. По информации канала, обломки беспилотника разбросало на несколько десятков метров. При этом SHOT отмечает, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что удар по Крыму пытались нанести из Запорожья, находящегося под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска перебросили туда ракетный комплекс «Гром-2» несколько месяцев назад именно для обстрела полуострова. Рогов добавил, что ВСУ уже обстреливали Крым ракетами в мае и июне.

Также сообщалось, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По сведениям Telegram-канала Mash, российским силам удалось сбить беспилотник в районе села Ломаковка. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Минобороны и местные власти эту информацию не комментировали.