Mash: дрон-камикадзе летел атаковать нефтепровод «Дружба» под Брянском

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По сведениям канала, российским силам удалось сбить беспилотник в районе села Ломаковка. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Минобороны и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Mash, дрон длиной в 1,5 метра был сооружен в кустарных условиях и начинен взрывчаткой, а также поражающими элементами. По словам авторов, его сбили при подлете к нефтеперекачивающей станции «Дружбы».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал военкомат в Курской области. По данным канала, запущенный со стороны Украины дрон скинул два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. По словам авторов, в результате атаки была повреждена крыша здания. Пострадавших нет. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев до этого сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над регионом. По его словам, средствами ПВО были сбиты два дрона. Министерство обороны пока никак не комментировало эту информацию.