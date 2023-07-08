Губернатор Воронежа сообщил о работе ПВО в регионе Губернатор Воронежа: на подлете к Воронежу уничтожены два БПЛА

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал об уничтожении беспилотных летательных аппаратах над регионом. По его словам, средствами ПВО были сбиты два дрона. Министерство обороны пока никак не комментировало эту информацию.

Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами, — написал губернатор.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором жители села Дмитриевка Воронежской области говорят о летящем в сторону Воронежа беспилотнике. Позже они рассказали о взрывах в западной части города.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.