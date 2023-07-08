Baza: беспилотник атаковал военкомат в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник атаковал военкомат в Курской области. По данным канала, в результате атаки повреждена крыша дома. Пострадавших нет. В Минобороны не комментировали данную информацию.

По данным Baza, запущенный со стороны Украины дрон скинул два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев до этого сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратах над регионом. По его словам, средствами ПВО были сбиты два дрона. Министерство обороны пока никак не комментировало эту информацию.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.